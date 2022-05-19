ОДКБ и ШОС намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Перспективы взаимодействия двух организаций обсудили в рамках двусторонней встречи генеральных секретарей Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества Станислава Зася и Чжан Мина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на брифинге по итогам консультаций, генсек ОДКБ отметил, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в укреплении сотрудничества.

«Мы ориентируемся на те направления деятельности, которые изложены в совместном меморандуме о взаимодействии. Это вопросы борьбы с терроризмом, прежде всего, обмен опытом и, возможно, проведение совместных учений. Это борьба с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью и ряд других задач, - отметил С. Зась. – Считаем очень полезным совместный диалог и по Афганистану. Также я услышал заинтересованность в участии экспертов Секретариата ШОС в деятельности рабочей группы ОДКБ по Афганистану».

С его слов, стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на международной арене и в зоне ответственности ШОС и ОДКБ, прежде всего в Центральноазиатском регионе. По итогам состоявшихся консультаций отмечается совпадение многих оценок и подходов в сфере обеспечения безопасности.

«Мы намерены активизировать ( сотрудничество организаций - прим. ред.), договорились продолжить в ближайшем будущем наши встречи и проработать возможность проведения наших совместных мероприятий, - сказал генсек ОДКБ. – Сегодня на встрече шел разговор о возможности повышения уровня взаимодействия, мы предложили рассмотреть преимущества, которые предоставляются статусом партнера».

В свою очередь, Чжан Мин отметил, что за последние 20 лет ОДКБ и ШОС наладили тесное сотрудничество по четырем направлениям: безопасность, экономика, политика и гуманитарные связи.

Он также подтвердил совпадение интересов двух организаций в вопросах безопасности. «На фоне складывающейся международной ситуации мы стоим перед лицом общих вызовов и угроз. Нужно укреплять сотрудничество, чтобы содействовать миру и стабильности в нашем регионе и обеспечить общие и долгосрочные интересы наших государств-членов и стимулировать экономическое сотрудничество», - сообщил генсек ШОС.



