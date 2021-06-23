ОДКБ и ОБСЕ заинтересованы в укреплении взаимодействия по ряду направлений

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генсек ОДКБ в приветственном слове отметил, что развитие конструктивных отношений с ОБСЕ занимает во внешнеполитической повестке ОДКБ важное место.

«Большинство членов ОБСЕ оценивают ОДКБ как влиятельную международную организацию, которая работает в интересах укрепления безопасности. ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности на евразийском и евроатлантическом пространствах. Это будет способствовать укреплению общего и неделимого Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности». - сказал генсек ОДКБ.

Он подчеркнул, что в ОДКБ заинтересованы в расширении контактов и развитии сотрудничества между ОДКБ и ОБСЕ во внешнеполитической и в военно-политической областях, а также в сферах противодействия терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркосредств.

«Предметом особого внимания должна стать ситуация в Афганистане. Мы выступаем за разработку и принятие совместных заявлений по теме Афганистана и по другим проблемам актуальной для обеих организаций повестки», - сообщил Станислав Зась.

Он отметил, что благодаря интенсификации взаимодействия можно добиться значительно большей эффективности усилий, предпринимаемых и по линии ОДКБ, и по линии ОБСЕ.

«Вызовов и угроз в сфере безопасности не становится меньше, борьба с ними должна объединять наши организации. В нынешних условиях, несмотря на рост конфронтации и, по сути, сужения, а то и перекрытия ряда важных каналов общения в Европе, мы считаем, что именно ОБСЕ, её институты, созданные для поиска возможностей предотвращения, мониторинга и содействия разрешению конфликтов, остаются площадками, где диалог - пусть и непростой - продолжается», - резюмировал генеральный секретарь ОДКБ.

В свою очередь, Хельга Шмид отметила, что обе организации продолжают укреплять взаимодействие.

«ОБСЕ и ОДКБ поддерживают сотрудничество в ряде сферах, но есть и некоторые направления сотрудничества, в которых мы могли бы укрепить наше взаимодействие», - сказала генсек ОБСЕ.

Хельга Шмид напомнила, что на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, который состоялся 9 июня, была упомянута необходимость развития диалога в обеспечении охраны границ с тем, чтобы противодействовать терроризму и организованной преступности, а также для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Подводя итоги встречи, Станислав Зась сказал, что ОДКБ и ОБСЕ также займутся укреплением сотрудничества в области охраны границ и борьбы с преступностью в информационной сфере.

«Сегодня прозвучала необходимость развивать сотрудничество и по другим направлениям: охрана границ, пресечение киберпреступности - это очень актуальная тема, которой мы уже занимаемся, - отметил он. - Мы намерены и дальше проводить встречи на таком высоком уровне. Надо расширять взаимное участие в мероприятиях друг друга. Мы готовы расширять участие представителей ОБСЕ в наших мероприятиях: и в военных, и в других сферах обеспечения безопасности».



