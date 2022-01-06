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    ОДКБ должна подтвердить свою роль как международная организация – политолог

    6 Января 2022, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОДКБ как международная организация должна проявить и подтвердить свою роль. Об этом заявил политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В интервью телеканалу «Хабар 24» он заявил, что люди, которые устроили беспорядки и перестрелку в Алматы, прикрываясь простыми гражданами, представляют угрозу в целом для безопасности нашего государства.

    «Ввод войск ОДКБ, это, безусловно, беспрецедентный шаг. Впервые будут задействованы войска ОДКБ, в таком случае и именно в такой ситуации. Как раз вот ОДКБ как международная организация должна проявить и подтвердить свою роль и свое предназначение», - сказал Уразгали Сельтеев.

    Напомним, в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

    «Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим», - сообщил в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Безопасность ЧП-2022
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