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    Одиннадцатилетний ребенок погиб под колесами авто в Атырауской области

    20 Октября 2022, 16:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одиннадцатилетний ребенок погиб под колесами авто в городе Кульсары Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел 20 октября утром в городе Кульсары Жылыойского района. Водитель автомобиля Toyota Prado 1949 года рождения сбил мальчика 2011 года рождения. Ребенок скончался на месте происшествия.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области с начала года произошло более 50 ДТП с участием детей.


    Кадр из видео


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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