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    Одиннадцать закладчиков синтетики задержали в Усть-Каменогорске

    7 Июля 2022, 10:46

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области во взаимодействии с прокуратурой области и участием специальных подразделений МВД РК, используя весь имеющийся инструментарий и специальные возможности, провели комплекс специальных мероприятий и задержали группу из 11 человек, осуществлявших закладку синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В результате проведенного мониторинга социальных сетей и интернета были установлены «сайты», причастные к распространению синтетических веществ. Путем анализа и отслеживания складывающейся в городе Усть-Каменогорске ситуации, правоохранители установили группу лиц, численностью 11 человек, осуществлявших закладки синтетических наркотиков.

    Как отметил заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов: «Для сбора необходимой доказательной базы и задержания подозреваемых, понадобилось несколько недель. Все это время оперативники работали практически без отдыха, в круглосуточном режиме. Подозреваемые же тщательно предпринимали меры конспирации, полагая, что их преступная деятельность останется незамеченной, для этого они постоянно меняли свою одежду и в некоторых случаях использовали парики. Каждый из подозреваемых задерживался по отдельности, чтобы информация об этом не дошла до остальных участников преступной цепи. У задержанных изъято более 220 разовых доз синтетических наркотиков и 80 таблеток «экстази». На сегодня практически все указанные лица с санкции суда арестованы, их действия квалифицируются по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Судебный процесс Регионы Общество Борьба с наркотиками Усть-Каменогорск
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