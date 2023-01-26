Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Одиннадцать медалей завоевали казахстанские боксеры на ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    26 Января 2023, 17:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мужская сборная Казахстана по боксу завершила выступление на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам континентального первенства Казахстан смог завоевать 11 медалей:

    «Золото» для страны выиграли Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Махмуд Сабырхан (57 кг); «серебро» положили в копилку Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг); бронзовыми призерами стали Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Ерхат Бекзат (92 кг) и Аманат Сабыргали (свыше 92 кг).

    Ранее сообщалось, что девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу.


    Фото:ASBC

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Молодежь Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA
    Елена Рыбакина - в финале Australian Open-2023
    Махмуд Сабырхан завоевал третье «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Нурсултан Алтынбек завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    5 Глава государства провел заседание Совета Безопасности
    Новости партнеров