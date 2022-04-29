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    10:26, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Одиннадцать человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    В городе Нур-Султане - 2,

    в городе Алматы - 5,

    в Алматинской области - 2,

    в ВКО - 1,

    в Карагандинской области - 1.

    Всего в стране выздоровело 1 291 055 человек от COVID-19.

    За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
    Теги:
    Коронавирус в РК Здравоохранение Главная
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