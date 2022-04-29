Одиннадцать человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 5,

в Алматинской области - 2,

в ВКО - 1,

в Карагандинской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 055 человек от COVID-19.