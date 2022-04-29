10:26, 29 Апрель 2022 | GMT +6
Одиннадцать человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 5,
в Алматинской области - 2,
в ВКО - 1,
в Карагандинской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 291 055 человек от COVID-19.За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.