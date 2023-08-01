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    Одиннадцать человек погибли в ДТП в Актюбинской области в июле

    1 Августа 2023, 14:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -Полицейские Актюбинской области на постоянной основе проводят работу по обеспечению правопорядка на дорогах и безопасности дорожного движения. Но к сожалению, все еще имеются водители, не соблюдающие правила дорожного движения, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий. За июль в Актюбинском регионе зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В результате погибли 11 человек, а 49 получили различные травмы», - сообщили в полиции.

    Основными причинами аварий являются превышение скорости, нарушение правил дорожного движения пешеходами, несоблюдение безопасной дистанции на проезжей части и выезд на встречную полосу движения.

    27 июля в 14:30 часов 25-летний водитель автомашины Toyota Ipsum, двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Иргиз, на 994 км автодороги Самара – Шымкент допустил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир данной автомашины скончался в карете скорой помощи. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района.

    Полицейские призывают участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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