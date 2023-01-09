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    Один участок дороги в ВКО закрыт для движения авто

    9 Января 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все автодороги республиканского значения в Казахстане открыты, за исключением участка от города Шемонаихи до границы с РФ автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница с РФ» в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    С 1 января 195 раз вводились ограничения движения на автодорогах республиканского значения.

    Дорожниками в усиленном режиме продолжаются работы по расчистке дорог от снега и наледи. Израсходовано 10 тысяч кубометров антигололедной смеси. Единым call-центром обработано свыше 40 тысяч звонков от пользователей республиканских трасс. Из снежных заносов вызволено более 2600 единиц транспорта.
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода
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