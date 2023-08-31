Один специалист технадзора контролирует 10 объектов в разных районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области один эксперт технадзора контролирует работы сразу на десятке объектов. Об этом стало известно на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Биржан Кушербаев считает, что с некачественной работой технадзора связана несвоевременная сдача объектов.

«По области идёт строительство и ремонт 693 объектов, из них 392 государственных. По ним есть девять просрочек. В Петропавловске – четыре, в районе М. Жумабаева и Мамлютском, по линии управления образования, строительства и дорог – по одному. Есть случаи, когда на одного эксперта приходится по 10-20 объектов. Из 392 гособъектов на 52 есть признаки дублирования технадзора. К примеру, один эксперт осуществляет надзор на строительстве врачебной амбулатории в селе Прибрежном, за капитальным ремонтом школы №31 в Петропавловске, на возведении водонапорных сооружений в девяти населённых пунктах Тимирязевского района, инженерными коммуникациями и благоустройством в посёлке Солнечный», — проинформировал Б. Кушербаев.

Дублирование экспертов технадзора выявили в управлении образования – 11 фактов, строительства – 8, здравоохранения – два, дороги – два, по Петропавловску – 14, в районе М. Жумабаева – 4, Мамлютском — два, Тимирязевском – два, по одному - в Кызылжарском, Тайыншинском и районе Шал акына.

По правилам эксперт постоянно должен находиться на объекте. Сделать качественно свою работу в случае дублирования, к тому же в разных районах города, невозможно. При этом в регионе аттестованы 789 экспертов, которых вполне достаточно для осуществления контроля.

«Где они? По 10-11 объектов понахватали! Как они контролируют работу? Какую

ответственность несут после акта ввода в эксплуатацию, когда появляются нарушения?

Акимы районов, сейчас вопросы вы должны задавать! Какие строительные компании, где

проблемы с технадзором, как работает ГАСК… Акимы районов молчат, как будто все хорошо. А проблемы есть. На несколько объектов - один специалист технадзора. Как он успевает из Уалихановского района приехать в Петропавловск?» - возмутился аким области Айдарбек Сапаров.

Глава региона поручил усилить государственный контроль за качеством строительства, продолжить работы по выявлению недобросовестных заявителей, обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию и принять меры в отношении недобросовестных подрядчиков.

Между тем ситуация, когда один эксперт технадзора работает сразу на нескольких объектах, для области не новая. В прошлом году с похожей проблемой столкнулись при строительстве и ремонте дорог. Тогда на заседании акимата бывший глава региона Кумар Аксакалов приводил в пример компанию, которая при штате в 15 человек осуществляла контроль на 100 объектах.