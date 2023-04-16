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    Один случай бруцеллеза среди людей зарегистрировали в Акмолинской области

    16 Апреля 2023, 01:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в Акмолинской области благополучная. При этом в первом квартале этого года зарегистрирован один случай бруцеллеза среди взрослого населения в городе Кокшетау. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клинические признаки заболевания начинают проявляться через одну-две недели после заражения. Развитие бруцеллёза идет постепенно и не имеет ярких особенностей. Больные жалуются на следующие симптомы: сильные болезненные ощущения в суставах, длительное повышение температуры, иногда волнообразное, повышенная потливость по ночам, сильная слабость в теле», - пояснила спикер.

    Между тем, эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в Акмолинской области благополучная, при этом в первом квартале зарегистрирован случай бруцеллеза среди взрослых в городе Кокшетау.

    А. Мусина озвучила ряд рекомендаций, при выполнении которых можно избежать заражения бруцеллезом. При наличии сельскохозяйственных животных два раза в год нужно проводить ветеринарное обследование, не допускать покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции без ветеринарного освидетельствования, не приобретать мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты не заводского производства на стихийных несанкционированных рынках. Молоко, молочные продукты и продукты животного происхождения, приобретенные у частного производителя, стоит употреблять только после тщательной термической обработки.

    По словам главного госсанврача региона, наиболее подвержены заболеванию бруцеллезом жители сельской местности, непосредственно имеющие контакт с сельскохозяйственными животными, а также работники мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов и площадок, молокозаводов, животноводческих ферм. В связи с этим, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены и своевременно проходить медицинский осмотр.

    Как сообщалось ранее, 9 случаев бруцеллеза зарегистрировали в этом году у жителей ЗКО.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Сельское хозяйство
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