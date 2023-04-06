«Один пояс и один путь» в Центральной Азии: мнения американских экспертов об инициативе

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Американские эксперты считают, что США не могут конкурировать с Китаем в сфере безопасности и экономики, но могут выстроить свою стратегию с учетом интересов стран Центрально Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Центр Каспийской политики провел круглый стол «Будущее китайской инициативы «Один пояс и один путь» в Центральной Азии, в ходе которого американские эксперты поделились своим мнением о влиянии Китая в регионе и позиции США.

Интерес представляет выступление директора Института Киссинджера по Китаю и США Роберта Дейли.

Американский эксперт отметил, что Китай имеет преимущество перед США в Центральной Азии в силу географии, привлекательности своего рынка и статуса торгового партнера №1 в регионе. Данную ситуацию Соединенные Штаты не смогут изменить в течение очень длительного периода времени.

Р. Дейли высказал обеспокоенность политикой Белого дома, который ориентирован на соперничество с великими державами и игнорирование центральноазиатского региона.

«Будет серьезной ошибкой для американской дипломатии поместить страны Центральной Азии в авторитарное ведро и списать их со счетов», - сообщил Р. Дейли.

По мнению эксперта, Америке необходимо выработать долгосрочную стратегию к данному региону, что означает не относиться к государствам Центральной Азии как странам периода холодной войны. Американской стороне необходимо понять интересы стран Центральной Азии, даже когда они укрепляют взаимодействие с Китаем и Россией, так как центральноазиатские государства по-прежнему открыты для других идей и других видов связей.

Р. Дейли отметил, что администрации Байдена необходимо приложить все усилия, чтобы не втягивать Центральную Азию в глобальную борьбу между авторитаризмом и демократией.

Эксперт предложил вернуться к традиционному подходу Америки к публичной дипломатии эпохи Дж. Фулбрайта, когда создавались по всему миру программы «Фулбрайта» (программа образовательных грантов, основанная в 1946 году, инициированная сенатором от штата Арканзас Джеймсон Уильямом Фулбрайтом и финансируемая Госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между США и другими странами).

Сила США не в сфере безопасности или экономики, а в необходимости сосредоточиться на стремлении центральноазиатских стран к совершенству. США могут предоставить больше образовательных стипендий и открыть больше университетских филиалов. Необходимо уделять особое внимание подготовке судей, верховенству закона и экологическим вопросам, а также в некоторой степени вопросам средств массовой информации. США должны работать в тесном сотрудничестве со своими союзниками как в Азии, так и в Европе по данному направлению.

Эксперт считает, что это лучшая долгосрочная политика США, которая у нее есть, предоставить странам Центральной Азии больше выбора, даже несмотря на то, что они неизбежно смотрят на свой север и восток.

Профессор Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Национальном университете обороны Брианна Тодд также отметила, что США не смогут конкурировать с Китаем в регионе в сфере безопасности и экономики, такое присутствие в Центральной Азии не только недостижимо и с точки зрения финансов, но и не отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

США заинтересованы в развитии отношений со всеми странами Центральной Азии и сотрудничество должно носить более широкую основу - от экономического развития до научного взаимообмена специалистами.

США нужно подумать о том, где интересы США и стран Центральной Азии могут пересекаться.

Старший научный сотрудник отдела изучения Китая Центра военно-морского анализа Элизабет Вишник отметила, что Китай имеет больше возможностей в Центральной Азии по сравнению с США.

Однако, коронавирусная пандемия показала уязвимость стран Центральной Азии, которые были зависимы от китайского рынка в условиях закрытия границ. Здесь США могли бы сыграть свою роль в регионе.

Эксперт считает, что в будущем публичная дипломатия США могла бы стать более представительной, не рассматривая Центральную Азию как арену для соперничества с Китаем и Россией.



