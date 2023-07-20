Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Один полицейский погиб, 10 ранены при теракте в Пакистане

    20 Июля 2023, 19:44

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Один полицейский погиб, 10 получили ранения в результате двух взрывов, устроенных смертниками в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщили правоохранительные органы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Инцидент произошел в племенном округе Хайбер. Как говорится в заявлении местных правоохранителей, террорист-смертник подорвал себя, когда полицейский, дежуривший у главных ворот участка, остановил его. Страж порядка погиб на месте.

    Когда в районе взрыва собрались другие полицейские, еще один террорист также подорвал себя, ранив 10 человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

    Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

    Крупный контингент полиции и сил безопасности прибыл на место происшествия и оцепил район для проведения расследования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пакистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предварительную причину взрыва желтого фосфора на заводе назвали в Таразе
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    Люди застряли на колесе обозрения в Караганде: аттракцион крутили вручную
    Трех человек вытащили спасатели из горящей гостиницы в Алматы
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау