Один погиб и двое травмированы в результате опрокидывания авто в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в ночь с 30 на 31 октября с участием автомашины Mazda Cronos близ села Кальпе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«За рулем японской иномарки находился 31-летний мужчина, который на 8 км автодороги Тельман-Кальпе допустил ее опрокидывание. Водитель автомашины погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадали двое его пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу города Уштобе. По факту ДТП назначены необходимые экспертизы», - сообщили в полиции.

Расследование проводится по 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: polisia.kz



