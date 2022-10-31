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    Один погиб и двое травмированы в результате опрокидывания авто в Жетысуской области

    31 Октября 2022, 15:38

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в ночь с 30 на 31 октября с участием автомашины Mazda Cronos близ села Кальпе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «За рулем японской иномарки находился 31-летний мужчина, который на 8 км автодороги Тельман-Кальпе допустил ее опрокидывание. Водитель автомашины погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадали двое его пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу города Уштобе. По факту ДТП назначены необходимые экспертизы», - сообщили в полиции.

    Расследование проводится по 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    ДТП Происшествия Жетысуская область
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