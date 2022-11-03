Один килограмм «синтетики» изъяли у закладчиков в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1 кг синтетических наркотиков изъяли у двух закладчиков в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности днем 2 ноября в 26 микрорайоне города Актау задержали двух подозреваемых подозреваемых – 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек. В ходе личного обыска стражи порядка изъяли пакет с мефедроном, общий вес которого 1 кг. Далее при обыске по месту проживания изъято 42 свертка со «скоростью», весом 52 гр», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по ст.297 ч.1 УК РК «Сбыт наркотических веществ».

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначена судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

К слову, несколько дней назад полицейские Мангистау изъяли 2 кг синтетического наркотика.





Фото: polisia.kz



