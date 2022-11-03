Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Один килограмм «синтетики» изъяли у закладчиков в Актау

3 Ноября 2022, 13:39
Один килограмм «синтетики» изъяли у закладчиков в Актау
3 Ноября 2022, 13:39

Один килограмм «синтетики» изъяли у закладчиков в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1 кг синтетических наркотиков изъяли у двух закладчиков в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности днем 2 ноября в 26 микрорайоне города Актау задержали двух подозреваемых подозреваемых – 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек. В ходе личного обыска стражи порядка изъяли пакет с мефедроном, общий вес которого 1 кг. Далее при обыске по месту проживания изъято 42 свертка со «скоростью», весом 52 гр», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по ст.297 ч.1 УК РК «Сбыт наркотических веществ».

Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначена судебно-экспертное исследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

К слову, несколько дней назад полицейские Мангистау изъяли 2 кг синтетического наркотика.


Фото: polisia.kz


Новости по теме
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
Столичная прокуратура заблокировала 17 наркосайтов
Читайте также
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
330 кг наркотиков изъяли и 200 тысяч кустов наркорастений уничтожили в Туркестанской области
Свыше 20 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчика в Туркестанской области
Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с избирателями в Мангистауской области
Килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские в Шымкенте
9 кг марихуаны и гашиша изъяли у двух кызылординцев
Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору