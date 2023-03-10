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Один килограмм синтетики изъяли у двух жителей Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Марта 2023, 10:56
Один килограмм синтетики изъяли у двух жителей Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские ходе оперативных мероприятий задержали 25 и 26-летнего жителей Туркестанской области, перевозивших наркотики в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

«При проверке в кармане одного из них обнаружен сверток с наркотическим веществом. В салоне автомобиля полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным наркотическим веществом. Согласно заключению экспертизы, это «мефедрон» общей массой 1 кг», - сообщили в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Сотрудники полиции предупреждают, что незаконное обращение с наркотиками влечет за собой уголовную ответственность.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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