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    Один из заразившихся коронавирусом оказывал консультационные услуги в здании Halyk Bank в Алматы

    16 Марта 2020, 07:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Halyk Bank проинформировал общественность о том, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий Банка в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное сообщение АО «Народный Банк Казахстана».

    - Halyk Bank в своих взаимоотношениях с клиентами всегда стремится к открытости и взаимопониманию. В нынешних условиях, в которых сегодня вынужденно живет и работает вся страна – это особенно важно. В этой связи, мы считаем необходимым проинформировать общественность, что один из выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 приходится на сотрудника внешней организации, оказывающей консультационные услуги в одном из зданий Банка в Алматы.

    В соответствии с существующим алгоритмом реагирования Министерства здравоохранения, совместно с медицинскими сотрудниками города, заболевший, а также все контактировавшие с ним сотрудники, прошли процедуру сдачи анализов, в настоящий момент изолированы и находятся в карантине. Дополнительно сообщаем, ни сам сотрудник внешней компании с обнаруженным заболеванием, ни сотрудники Банка, находившиеся рядом, не контактировали с Клиентами банка.

    В свою очередь, Банк уже предпринял беспрецедентные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений.

    Отделения банка и банкоматы работают в обычном режиме, все операции доступны Клиентам.

    Также доступны дистанционные сервисы обслуживания в Onlinebank.kz для юридических лиц и Homebank.kz для физических лиц, а на любые вопросы круглосуточно отвечает Контакт-Центр, - говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, ч исло заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти .


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Алматы Пневмония в Китае
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