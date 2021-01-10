Один из старейших жителей Караганды проголосовал на выборах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Один из старейших жителей Караганды, 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Беркут Есжанов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, передает МИА «Казинформ».

На избирательный участок №169 в СОШ 77 в микрорайоне Голубые пруды он пришёл в семь утра вместе с супругой.

Ветеран отметил, что участок оснащён всем необходимым, соблюдены санитарные требования и голосовать ему было комфортно.

«Выборы - это шаг, который открывает путь к нашему будущему, к процветанию народа. Поэтому мы голосуем за выбранную нами партию. Я пришёл на выборы с женой. Думаю, что всё у нас будет хорошо», - сказал аксакал Беркут Есжанов.

Все избирательные участки в Карагандинской области оборудовали в соответствии с потребностями людей с ограниченными физическими возможностями и санитарными требованиями.

Напомним, выборы-2021 впервые за 16 лет проходят не досрочно, а в конституционные сроки - за два месяца до истечения времени полномочий депутатов нынешнего созыва.