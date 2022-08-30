Один из спрыгнувших с поезда в Жамбылской области мальчиков погиб

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Центральной районной больнице Таласского района скончался один из двух братьев, отправившихся к отцу в соседнее село на крышах вагонов грузового поезда, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, вечером 29 августа пастух сообщил в транспортную полицию, что на перегоне Тамды – Талас заметил двоих детей на вагонах движущегося грузового состава. Через 40 минут полицейские нашли одного мальчика у села Биликоль, а его брата рядом с железнодорожными путями близ станции Жума. Детей госпитализировали в ЦРБ Таласского района. Выяснилось, что дети живут с матерью в городе Каратау, а 29 августа находились у бабушки в селе Тамды. Оставшись без присмотра, решили поехать к отцу в соседнее село, родители детей в разводе. На станции Тамды взобрались на последний вагон грузового поезда, а когда состав набрал скорость, испугались и спрыгнули близ станции Жума.

В областном управлении здравоохранения сообщили о гибели одного из братьев и о тяжелом состоянии другого.

«Дети поступили экстренно в приемное отделение на скорой помощи в 23:00, - пояснила руководитель пресс-службы ведомства Толкын Омирбекова. - Старший из братьев К. девяти лет, поступил и госпитализирован в хирургическое отделение Таласской ЦРБ с сотрясением головного мозга, ушибленной раной височной области. Общее состояние средней тяжести. Второй ребенок Р. семи лет поступил в очень тяжелом состоянии. Открытая тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, мозговая кома третьей степени, отек головного мозга, травматический шок четвертой степени. Травма получена во время того, как выпрыгивал из грузового поезда. Такой диагноз поставлен в связи с очень тяжелым общим состоянием».

По словам спикера, мальчика немедленно поместили в реанимацию и оказали первичную реанимационную неотложную медицинскую помощь.

«Ребенка подключили к аппарату искусственного легкого (ИВЛ). Прибывший врач нейрохирург из Тараза по вызову через авиацию оказал соответствующую медицинскую помощь. Однако общее состояние ребенка не изменилось, и спустя 12 часов он скончался», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По данному факту полиция начала досудебное расследование по части первой статьи 344 Уголовного Кодекса РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».



