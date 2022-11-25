Один из самых красивых голов ЧМ-2022 случился в поединке Бразилии и Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Бразилии одержала победу в своем первом матче чемпионата мира в Катаре над командой Сербии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зрелищно начался матч, было видно, что Сербия вышла не просто отбывать номер, а играть на победу. При первой возможности балканцы переходили в масштабную атаку, и потеряв мяч, группировались в плотный кулак, старающийся нейтрализовать высочайший потенциал пентакампеонов. Бразильцы же выискивали слабые места у соперника, пасами прощупывая фланги. Неймар попытался перехитрить вратаря сербов и нанес прекрасный обводящий прямой удар с углового – Милинкович-Савич перевел мяч на еще один корнер, который ни к чему не привел. Очень неплохо смотрелись сербы в матче с одним из записных фаворитов мундиаля, стараясь отвечать атакой на атаку, и задержать мяч у себя. Пока что оборона превалировала над нападением. Винисиус подкараулил ошибка защитиника, но острого угла пробил неточно. В целом же, при неплохой игре, у обеих команд хромал последний пас, это было очевидно. Тадич и Митрович, точно также как и Неймар с Винисусиусом и Рафиньей ждали своего момента. Сербы же не стеснялись прессинговать именитого соперника даже вдоль его вратарской. Сами же очень плотно встречали атакующую группу южноамериканцев возле своей штрафной.

Активиизровались во втором тайме бразильцы – сначала Рафинья выскакивал на свидание с колкипером после ошибки защитника, но не сумел того переиграть. Затем опасный штрафной неподалеку от ворот заработал Неймар и сам же пробил – от стенки мяч улетел на угловой. Пока грамотно обороняются сербы. Вскоре настал отрезок игры, в котором уже балканцы владели инциативой, правда недолго и ничем серьезным не завершился. В ответ защитник пентакампеонов издалека ударил по воротам и попал в штангу. Тревожный звонок для Вани Милинковича-Савича, но пока не более того. Наконец бразильцам удалось отличиться – на добивании отлично сыграл Ришарлиссон. После этого некоторое время сербы пытались отыграться, качественно, но не отличаясь особой изобретательностью. И тут случился чудо гол в исполнении Ришарлиссона: форвард «Тоттенхэма» принял мяч в штрафной, подкинул его и акробатически через себя пробил точно в угол. Дубль Ришарлиссона. Красиво заиграли уже более расслабленные бразильцы и вскоре попал в перекладину ударом из-за штрафной Каземиро. Сербы же как будто сдались. Вчистую их уже переигрывали пентакампеоны, сложно было что-то ожидать от них по такому футболу. Скорее напрашивался уже третий мяч в их ворота от разыгравшихся бразильцев. По инерции шли вперед сербы, обозначая попытки отыграться, но они становились все более блеклыми. Победа Бразилии становилась все более очевидной, и финальный свисток зафиксировал на табло счет 2:0.



