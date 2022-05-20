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    Один из пострадавших в ДТП на Аль-Фараби в Алматы - в реанимации

    20 Мая 2022, 17:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После жуткого ДТП на проспекте Аль-Фараби четверо пострадавших в возрасте 20 лет попали в Центральную городскую клиническую больницу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заведующий отделением нейрохирургии Центральной горбольницы Марат Алматов сообщил, что один из пациентов после осмотра и оказания медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение.

    «Двое мужчин получили сотрясение мозга и множественные ушибы тела. Их состояние стабильное, находятся в палате. Один мужчина, к сожалению, находится в реанимации. Состояние его крайне тяжелое, не стабильное, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Предварительный его диагноз: политравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы ребер, перелом левой ключицы, ушиб легких, в результате которого образовался гемоторакс, тяжелый ушиб сердца», - отметил Марат Алматов.

    По его словам, все диагнозы, поставленные пациентам, - это предварительные, так как пациенты еще находятся на стадии дообследования. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме.

    Смертельное ДТП на проспекте Аль-Фараби произошло ночью в Алматы. Водитель автомобиля марки Toyota Gracia не справился с управлением и допустил наезд на бетонный бордюр. Далее по инерции столкнулся с машиной Chevrolet и наехал на металлическую опору рекламного щита. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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