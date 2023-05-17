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      Костанайская область

    Один из новых микрорайонов Костаная на все лето останется без горячей воды

    17 Мая 2023, 15:06

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской теплоэнергетической компании сообщили, что в связи с реконструкцией основной тепломагистрали по улице Герасимова, микрорайон «Аэропорт» будет все лето без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с началом реконструкции основной тепломагистрали Д 300-500 мм в мкр. «Аэропорт» по ул. Герасимова возобновление горячего водоснабжения в жилыедома будет осуществлено после 1 сентября 2023 года», - сообщили в КТЭК.

    Коммунальное предприятие объясняет причиняемые горожанам неудобства тем, что работы необходимо провести для снижения аварий и обеспечения надежности теплоснабжения жилых домов микрорайона в зимний период.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Вода Костанай
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