Один из новых микрорайонов Костаная на все лето останется без горячей воды

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской теплоэнергетической компании сообщили, что в связи с реконструкцией основной тепломагистрали по улице Герасимова, микрорайон «Аэропорт» будет все лето без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с началом реконструкции основной тепломагистрали Д 300-500 мм в мкр. «Аэропорт» по ул. Герасимова возобновление горячего водоснабжения в жилыедома будет осуществлено после 1 сентября 2023 года», - сообщили в КТЭК.

Коммунальное предприятие объясняет причиняемые горожанам неудобства тем, что работы необходимо провести для снижения аварий и обеспечения надежности теплоснабжения жилых домов микрорайона в зимний период.



