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    Один из лидеров ИГ погиб в результате удара беспилотника США

    13 Июля 2022, 14:07

    АММАН. КАЗИНФОРМ - В результате удара американского беспилотника в Сирии убит лидер группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РК), заявили в Пентагоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В результате удара беспилотника на северо-западе Сирии уничтожен Махер аль-Агал - один из пяти лидеров группировки ИГ, а его близкий соратник, названный как высокопоставленное лицо группировки, получил серьезные ранения. Об этом сообщается в обнародованном во вторник заявлении Центрального командования США.

    «Операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было», — говорится в заявлении.

    В нем также отмечается, что аль-Агал отвечал за развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.

    Гуманитарная организация Syrian Civil Defence (Сирийская гражданская оборона), действующая в контролируемых оппозицией районах, заявила, что неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу в деревне Халтан на севере провинции Алеппо, в результате чего погибли два человека.

    «ИГ продолжает представлять угрозу для США и партнеров в регионе», - сообщил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино.

    Он добавил, что Центральное командование США поддерживает достаточное и устойчивое присутствие в регионе и будет продолжать противостоять угрозам региональной безопасности.

    Операция стала очередным ударом по попыткам группировки ИГ реорганизоваться в партизанские отряды после потери больших участков территории.

    Ее результаты отметил президент США Джо Байден.

    В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что ликвидация аль-Агала значительно снижает способность ИГ планировать, обеспечивать ресурсами и проводить свои операции в регионе

    Сегодня Соединенные Штаты располагают военным контингентом в Сирии, в основном на востоке страны, состоящим из около 900 военнослужащих.

    В середине июня силы международной коалиции провели операцию по задержанию высокопоставленного члена группировки ИГ.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Арсен Утешев

    США Сирия Мировые новости
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