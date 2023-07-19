Один из крупнейших машиностроительных заводов реанимировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Петропавловский завод тяжелого машиностроения возобновил выпуск гражданской продукции и работу профсоюза. Некогда проблемный завод планирует набрать дополнительно 1 тысячу сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, ПЗТМ посетил глава региона Айдарбек Сапаров. Он отметил, что со стороны госорганов заводу готовы оказать поддержку.

«В 10 раз увеличили заказ, еще планируете. Сотрудников планируете набирать. Большую работу проделываете. Со стороны акимата готовы поддержать», - сказал А. Сапаров.

Завод заключил договоры на поставку 8 единиц подъемной установки АПРС-40 для нефтегазовой отрасли с АО «Эмбамунайгаз» и 12 единиц - с АО «Озенмунайгаз». До конца года планируют дополнительный договор на поставку 12 установок.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что ведется активная работа по заключению договоров на поставку продукции сельскохозяйственной отрасли (тележек, разбрасывателей, зерновозов).

«Со сменой руководства ситуация на заводе изменилась в лучшую сторону, основной акцент поставлен на развитие производства продукции гражданского направления. Возобновили на заводе работу профсоюза. Сотрудников обеспечивают бесплатной медицинской и стоматологической помощью, бесплатным питанием, выдают путевки в санатории», - отметили в управлении.

Завод с полувековой историей последние несколько лет переживал не лучшие времена. В 2019-м году предприятие снизило производство машин для обслуживания нефтегазовых скважин в 15 раз. Не спасла положение и проведенная модернизация. Прежнее руководство завода обещало, что ситуация изменится в 2020-м году. Но не произошло этого даже в 2021-м году, когда на предприятии образовалась задолженность по заработной плате. Бывший аким области Кумар Аксакалов считал, что причина в менеджменте. Он неоднократно говорил о том, что завод должен переходить на гражданскую продукцию, не довольствоваться только госзаказами.

В начале этого года завод даже выставляли на торги.