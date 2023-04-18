Один из командиров ИГ ликвидирован в результате вертолетного налета США в Сирии

АММАН.КАЗИНФОРМ – Центральное командование США (CENTCOM) заявило о проведенной операции в Сирии, в результате которой был ликвидирован один из командиров международной террористической группировки «Исламское государство», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление CENTCOM.

Вооруженные силы США ликвидировали высокопоставленного командира группировки «ИГ» в Сирии в результате вертолетной операции, проведенной в понедельник. Как сообщается, погибший Абд-аль-Хади Махмуд аль-Хаджи Али планировал «террористические атаки на Ближнем Востоке и в Европе».

В заявлении он описывается как «лидер и оперативный планировщик, ответственный за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе».

По сообщению CENTCOM, вертолетная операция была проведена после разведданных, указывающих на то, что «ИГ» планировало похитить официальных лиц за границей.

Также в заявлении сообщается об убийстве двух других членов группировки ИГ, не представляя никаких других подробностей об операции.

«Рейд привел к вероятной гибели целевого лица», в то время как «двое других вооруженных лиц были убиты», — сообщается в заявлении.

Организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что удар был нанесен по зданию в ас-Сувейде - деревне примерно в 25 километрах к западу от города Джараблуса на границе Сирии с Турцией.

Ранее в этом месяце американские военные заявили, что нанесли удар в Сирии, уничтожив высокопоставленного лидера ИГ, который, был ответственен за планирование терактов в Турции и Европе.



