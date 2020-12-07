Один из кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана отозвал свою кандидатуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана отозвал свою кандидатуру из списка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Центральную избирательную комиссию поступило заявление гражданина Г. К. Кайржанова об отзыве своей кандидатуры из партийного списка»,- отметил член Центризбиркома Асылбек Смагулов на заседании ЦИК.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 90 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», лицо, включенное в партийный список, может отозвать свою кандидатуру из партийного списка, обратившись с письменным заявлением об этом в Центральную избирательную комиссию. В таком случае Центральная избирательная комиссия принимает решение об исключении лица, включенного в партийный список.

Ранее Народной партией Казахстана был представлен в ЦИК партийный список из 114 человек.

Теперь в партийном списке Народной партии Казахстана представлены 113 человек.