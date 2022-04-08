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    Один из факторов спроса на иностранную валюту является объем импорта – Нацбанк РК

    8 Апреля 2022, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влияние импорта на обменный курс обусловлено тем, что импорт порождает спрос на иностранную валюту для его оплаты. Таким мнением поделился директор департамента платежного баланса Национального банка РК Азат Ускенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «Влияние импорта на обменный курс обусловлено тем, что импорт порождает спрос на иностранную валюту для его оплаты. Однако здесь необходимо учитывать казахстанскую специфику. Она заключается в следующем: некоторая часть промежуточного и инвестиционного импорта финансируется иностранными прямыми инвестициями. Так как эти объемы не проходят через внутренний валютный рынок, давление на курс тенге они не оказывают», - говорит А. Ускенбаев.

    По его словам, спрос на валюту на внутреннем рынке порождает та часть промежуточного и инвестиционного импорта, которая закупается за счет фискальных расходов и средств бизнеса, не финансируемого иностранными инвестициями, а также потребительский импорт.

    «Импорт промежуточных и инвестиционных товаров при эффективности дальнейшего использования таких товаров обоснован, поскольку способствует развитию внутреннего производства. В потребительских же товарах мы видим возможности для замещения импорта и, как следствие, снижения давления на обменный курс. Некоторые относительно простые позиции при эффективном и рациональном использовании ресурсов можно производить внутри страны. К таким товарам, например, можно отнести сахар, яблоки, сыры, колбасы, мясо птицы, бытовую химию, одежду и обувь. Таким образом, в 2021 году существенные объемы потребительского импорта были одним из основных факторов повышенного спроса на иностранную валюту», - заключил спикер.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге
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