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    Один человек погиб в результате ДТП в Актюбинской области

    26 Июля 2022, 16:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пассажир Toyota скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Polisia.kz.

    25 июля примерно в 23:00 часов 32-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Байганин, на 242 км автодороги «Актобе-Астрахань» допустил столкновение с автомашиной ГАЗ.

    В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомашины Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия, а двое пассажиров госпитализированы в центральную районную больницу Байганинского района.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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