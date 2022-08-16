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Один человек погиб в ДТП в Актюбинской области
16 Августа 2022 20:19

Один человек погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 10 км автодороги «Актобе – Болгарка – Шубаркудук» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель автомашины «Газель», двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района. В результате ДТП водитель автомашины Тoyota Camry скончался на месте происшествия, а четверо пассажиров госпитализированы в центральную больницу Темирского района.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

«Уважаемые водители, требуем строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость, не выезжать на полосу встречного движения. Помните, вас ждут дома!», – отметили в полиции.


Фото: polisia.kz


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