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    Один человек погиб, трое госпитализированы при пожаре на СТО в Актау

    12 Января 2023, 22:09

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На пульт 101 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 18:20 часов произошел пожар в одном из СТО города Актау. В ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Руслана Иманкулова.

    «В ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов. Возгорание ликвидировано в 18:48. Площадь пожара - 50 кв.м. В ходе происшествия один работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу. Причина пожара устанавливается», - сообщил Руслан Иманкулов.

    В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействовано 6 единиц пожарной техники. На месте также задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.


    Фото: МЧС РК
    Происшествия Видео Мангистауская область Пожар
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