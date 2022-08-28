Один человек погиб, шестеро ранены в результате взрыва в Афганистане

АСАБАД. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Один сотрудник службы безопасности погиб, еще шесть человек, в том числе трое гражданских лиц, получили ранения в воскресенье в результате взрыва в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом заявил глава провинциальной полиции Абдул Хак Хаккани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, взрыв произошел сегодня в 08:30 по местному времени и был нацелен на патрульный фургон сил безопасности в округе Газиабад. Инцидент унес жизнь сотрудника службы безопасности и привел к ранениям еще шести человек, включая трех гражданских лиц.

Все раненые были доставлены в больницу, несколько человек были задержаны, отметил А. Х. Хаккани, добавив, что начато расследование произошедшего.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Фото: CC0 Public Domain