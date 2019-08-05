Один человек погиб при крушении учебного самолета в Таджикистане

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ – Учебный самолёт Общественной организации содействия обороне Республики Таджикистан марки «Ан-2», 1978 года выпуска, при совершении планового полёта на учебном полигоне «Фахрабад» Министерства обороны Республики Таджикистан по техническим причинам потерпел крушение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

По информации пресс-центра Общественной организации содействияобороне Республики Таджикистан, в ходе крушения пилот самолёта, 1951 годарождения, житель города Душанбе скончался в больнице. Другой пилот самолётастарший лейтенант, 1991 года рождения, уроженец и житель города Душанбе получилтелесные повреждения и госпитализирован в больницу Хуросонского района.

Следственным управлением Государственного комитетанациональной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело ипроводятся следственные действия в рамках законодательства.