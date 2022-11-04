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    Один человек погиб из-за обрыва троса лифта в Петропавловске

    4 Ноября 2022, 22:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В управление полиции города Петропавловска поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос, в результате чего в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

    Факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска.


    Северо-Казахстанская область Происшествия МВД РК
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