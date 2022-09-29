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    Один человек погиб и трое пострадали при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области

    29 Сентября 2022, 13:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Один рабочий погиб и еще трое пострадали при обрушении крыши фабрики в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    13 сентября около 16:20 в дежурную часть отдела полиции Сарысуского района поступило сообщение из районной больницы о том, что после обрушения плиты крыши в здании Центральной обогатительной фабрики, принадлежащей ТОО «Казфосфат», с различными телесными повреждениями доставлены трое сотрудников, работавших внутри здания.

    В результате происшествия 58-летний рабочий предприятия погиб на месте.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 156 УК Республики Казахстан. Также инспекцией труда проводится специальная проверка.

    Назначены необходимые судебно-медицинские и судебно-строительные экспертизы.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Происшествия МВД РК
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