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    • Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Мангистауской области

    5 Августа 2022 22:37

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло примерно в 09:00 на трассе Жетыбай-Шетпе. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    На 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марок «УАЗ» и «Toyota Prado». Водитель автотранспорта «УАЗ», направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Prado», вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.

    В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта «УАЗ», а также пострадали пять человек. Их доставили в областную больницу.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведется расследование», - сообщает департамент полиции Мангистауской области.


    Фото: www.lada.kz
    #ДТП #Происшествия #Мангистауская область #Регионы
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