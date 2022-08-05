Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло примерно в 09:00 на трассе Жетыбай-Шетпе. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

На 96 километре трассы Жетыбай-Шетпе произошло ДТП с участием двух автомашин марок «УАЗ» и «Toyota Prado». Водитель автотранспорта «УАЗ», направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Prado», вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта «УАЗ», а также пострадали пять человек. Их доставили в областную больницу.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Ведется расследование», - сообщает департамент полиции Мангистауской области.





Фото: www.lada.kz