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    Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Атырау

    21 Октября 2022, 13:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и двое ранены в результате конфликта с применением оружия в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 21 октября в 04:14 медики оповестили о доставлении в областную больницу трупа мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь. Кроме того поступили два человека 2004 и 2005 годов рождения с ранениями. В настоящее время они находятся в областной больнице.

    «Установлено, что выстрелы были произведены в ходе конфликта между группой парней в микрорайоне Атырау-2. Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК»,- сообщает пресс-служба ДП области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Атырау
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