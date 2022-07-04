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    Один человек погиб и двое пострадали в ДТП близ Атырау

    4 Июля 2022, 15:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в 30 километрах от Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло накануне вечером на трассе республиканского значения сообщением Актобе-Атырау-Астрахань. Примерно в 30 километрах от областного центра в районе Карабатана автомобиль марки Lada Priora из-за несоблюдения дистанции врезался в впереди идущий грузовик. А затем столкнулся с автомобилем Lada, который двигался по встречной полосе.

    В результате аварии водитель Lada Rgoga, 2000 года рождения, погиб на месте, а водитель и пассажир автомобиля Lada были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

    «Проводится расследование всех обстоятельств аварии»,- сообщили в пресс-службе ДП области.

    Фото: ДП Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Транспорт Регионы Общество
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