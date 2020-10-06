Один человек погиб и 590 пострадали в результате беспорядков в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - По оперативным данным на 08:00 6 октября, всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших, из них 439 после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Один пострадавший скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Об этом сообщили в Минздраве КР.

Так, из них:

- в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 288 пострадавших, из них 69 госпитализированы. 5 пострадавших находятся в реанимации;

- В Национальный госпиталь поступили 164 пострадавших, из них 58 пострадавших госпитализированы. 6 человек находятся в реанимации, один пострадавший скончался (неизвестный мужчина, азиатской национальности);

- в Городскую клиническую больницу #1 поступили 30 пострадавших, 23 амбулаторно. 7 человек госпитализированы, из них 1 в реанимации;

- в Чуйскую областную больницу поступили 93 пострадавших, 90 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Трое госпитализированы, 1 в реанимации;

- в Национальный хирургический центр поступило 15 пострадавших, из них 2 амбулаторно, 13 человек госпитализированы.