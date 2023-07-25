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    Один человек погиб, десятки пострадали при урагане на границе Франции и Швейцарии

    25 Июля 2023, 09:07

    ЛА-ШО-ДЕ-ФОН. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб, десятки пострадали из-за мощного грозового фронта, который прошёл через приграничные районы Франции и Швейцарии. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Мощная гроза обернулась значительными разрушениями на массиве Юра. В городе Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель погиб один человек. Как сообщает полиция, причиной смерти стало падение строительного крана. Несколько десятков пострадавших обратились за медицинской помощью в экстренные службы.

    «Гроза сопровождалась ураганными порывами ветра со скоростью до 60 м/с и крупным градом. В городе повалены деревья, повреждены автомобили, как минимум пять зданий пришлось эвакуировать», – сообщает RTS. Это связано с угрозой обрушения ещё одного строительного крана.

    Остановлено движение общественного транспорта. В городской администрации говорят, что восстановительные работы могут занять несколько дней. Власти призвали жителей центральных районов по возможности не выходить из дома.

    Глава муниципалитета Жан-Даниэль Жаннере назвал это «чёрным днём в истории» Ла-Шо-де-Фона. Метеорологи делают предположения, что же могло привести к таким разрушениям. Как полагают в MeteoSuisse, это было либо торнадо либо микрошквал – мощное кратковременное нисходящее движение воздуха во время грозы.

    Во Франции в приграничном районе О-Ду во время прохождения этого грозового фронта были повреждены около сотни домов, один из них частично разрушился. По словам хозяев, это произошло буквально за пару минут: на их глазах ветер поднял и унёс крышу, после чего обвалились стены.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Франция Погода Мировые новости Швейцария
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