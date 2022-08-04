Одежда и обувь подорожали на 10% в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в июне текущего года одежда и обувь подорожали на 1,4% за месяц и на 9,7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В месячной динамике заметнее всего — на 3,5% — цены выросли в Северо-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская и Кызылординская области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области.

В годовой динамике сильнее всего рост цен на одежду и обувь ощутили жители Мангистауской области: на 16,5%. В тройку антилидеров также попали Кызылординская и Атырауская области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы: на 6,3%.

В июне мужская одежда подорожала на 1,1% в месячной динамике, обувь — на 2,1%. За год цены на мужскую одежду показали рост на 9,1%, на обувь — на 9,5%.

Среди одежды мужские трусы подорожали на 15,6% за год, майки — на 14,9%, джинсы — на 10,7%, спортивные костюмы — на 10%, футболки — на 9,8%, носки — на 9,7%, зимние куртки (пуховики) — на 8,7%, сорочки — на 8,2%, ветровки — на 7,9%, демисезонные пальто — на 6,7%, джемперы — на 5,4%, брюки — на 5,2%, костюмы-двойки — на 4,3%.

Среди мужской обуви сандалеты, летние туфли подорожали в годовой динамике на 11,6%, зимние сапоги — на 10,4%, домашняя обувь для взрослых — на 9,8%, демисезонные ботинки, полуботинки — на 8,9%, туфли —на 8,1%, кроссовки — на 7,9%.

В женском секторе цены на верхнюю одежду выросли на 1,3% за месяц и на 8,9% за год, цены на обувь — на 1,4% за месяц и на 9,5% за год.

В годовой динамике платья подорожали сразу на 11,9% за год, ветровки и футболки — на 11,2%, пуховики — на 10,8%, бюстгальтеры — на 9,6%, костюмы-двойки и трусы — на 9,1%, блузки, ночные сорочки, спортивные костюмы — на 8,8%, брюки и колготки — на 8,7%, демисезонные пальто — на 8,5%, халаты — на 8,3%, меховые шубы — на 7,9%, джинсы — на 6,4%, юбки — на 6,2%, джемперы — на 4,5%.

Среди обуви кожаные босоножки выросли в цене на 12,5% за год, зимние сапоги и ботинки — на 10,2%, демисезонные сапоги и ботинки — на 8,8%, кожаные туфли на низком каблуке — на 8,4%, модельные туфли — на 7,5%, кроссовки — на 7,2%.

В детском секторе верхняя одежда показала месячный рост на 1,1% и годовой на 9%, цены на обувь выросли за месяц на 1,9%, за год — на 14,7%.

Среди детской одежды футболки подорожали на 12,8% за год, пижамы — на 11,9%, носки и гольфы — на 10,9%, демисезонные куртки для детей школьного возраста — на 10,5%, зимние комбинезоны — на 10,3%, трусы — на 9,9%, зимние куртки для детей школьного возраста — на 9,7%, джинсы — на 9,3%, брюки — на 9,1%, колготки — на 8,6%, сорочки для мальчиков — на 8,5%, спортивные костюмы — на 7,9%, платья — на 6,8%, джемперы — на 6,4%, костюмы — на 6,2%, блузки для девочек — на 5,9%, костюмы и комплекты для детей дошкольного возраста — на 5,7%.

Среди обуви зимние детские сапоги и ботинки подорожали на 15,9% за год, кроссовки — на 15%, летние сандалеты, босоножки и туфли — на 13,4%, демисезонные детские ботинки и полуботинки — на 13%, девичьи туфли — на 9,7%.



