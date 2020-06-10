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    Оцифровка диплома: получит ли выпускник его в бумажном варианте

    10 Июня 2020, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари ответил, сохранятся ли бумажные дипломы, после их оцифровки к концу этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил вице-министр образования и науки, все дипломы граждан будут регистрироваться в Национальной образовательной базе данных.

    «Соответственно, бумажный вариант дипломов выпускники будут получать, и электронная копия будет храниться. Безусловно, бумажный вид останется. Потому что кто-то хочет выезжать за рубеж, предоставлять там. Все это останется», - сказал вице-министр в ходе онлайн-брифинга ведомства.

    Также он отметил, что хранение дипломов в электронном варианте - это персональные данные гражданина, поэтому работодатели за подлинностью дипломов могут обращаться только в Министерство образования и науки.

    «Конечно, мы всем не можем подряд открывать (базу данных - прим. автора). Каждый может проверить подлинность - валидный или не валидный диплом. По электронной копии диплома работодателям нужно обращаться в Министерство образования. Соответствующее соглашение о нераспространении данных будет подписано», - подчеркнул вице-министр.

    Напомним, к концу года планируется запустить сервис, с помощью которого можно будет проверить подлинность диплома.

    Ранее вице-министр пояснил, что дает оцифровка дипломов казахстанцев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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