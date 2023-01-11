Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 января в ряде регионов отменили очные занятия в школах в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает МИА «Казинформ».

Как передает Noks.kz, 11 января занимаются дистанционно учащиеся 0-4 классов первой сменыв в нескольких городах и районах Восточно-Казахстанской области: в Усть-Каменогорске, Глубоковском, Курчумском, Уланском районах, 0-9 классов — в Риддере.

В школах Павлодара занятия первой смены учащихся предшкольных, 1-9 классов переводятся в дистанционный формат обучения, - отметили в отделе образования. В областном центре отмечается температура минус 29 градусов, ветер 4-5 метров в секунду, сообщает Pavlodarnews.kz.

Отдел образования г.Караганды проинформировал о том, что занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения.

По информации отдела образования города Уральска, в связи с погодными условиями во всех школах г.Уральск уроки в 1-9 классах 1 смены переводятся на онлайн формат обучения.

Из-за усиления мороза занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей в г. Семей; учащихся 1-11 классов г. Курчатов, в Бескарагайском, Аягозском, Жарминском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах переводятся на дистанционный формат обучения, сообщили в акимате Абайской области.

Как сообщалось ранее, ученики школ и студенты колледжей в Астане будут учиться сегодня онлайн. Также занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области. В связи с морозами школы Актобе также перешли на онлайн-обучение для начальных и средних классов.



