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    Очные занятия в школах отменили в ряде регионов Казахстана

    11 Января 2023, 07:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 января в ряде регионов отменили очные занятия в школах в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает МИА «Казинформ».

    Как передает Noks.kz, 11 января занимаются дистанционно учащиеся 0-4 классов первой сменыв в нескольких городах и районах Восточно-Казахстанской области: в Усть-Каменогорске, Глубоковском, Курчумском, Уланском районах, 0-9 классов — в Риддере.

    В школах Павлодара занятия первой смены учащихся предшкольных, 1-9 классов переводятся в дистанционный формат обучения, - отметили в отделе образования. В областном центре отмечается температура минус 29 градусов, ветер 4-5 метров в секунду, сообщает Pavlodarnews.kz.

    Отдел образования г.Караганды проинформировал о том, что занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения.

    По информации отдела образования города Уральска, в связи с погодными условиями во всех школах г.Уральск уроки в 1-9 классах 1 смены переводятся на онлайн формат обучения.

    Из-за усиления мороза занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей в г. Семей; учащихся 1-11 классов г. Курчатов, в Бескарагайском, Аягозском, Жарминском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах переводятся на дистанционный формат обучения, сообщили в акимате Абайской области.

    Как сообщалось ранее, ученики школ и студенты колледжей в Астане будут учиться сегодня онлайн. Также занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области. В связи с морозами школы Актобе также перешли на онлайн-обучение для начальных и средних классов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Погода
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