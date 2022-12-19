Очистные сооружения построят в правобережной части Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В правобережной части города Атырау будут построены очистные сооружения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города, разработана проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений в правобережной части Атырау. На их сооружение из бюджета выделено 21,2 млрд тенге.

Для определения подрядной организации был проведен открытый электронный конкурс. По его итогам заключен договор с подрядным учреждением-победителем конкурса ТОО «Павлодарский речной порт».

Подрядным предприятием утвержден перечень производственных работ. В текущем году из республиканского и местного бюджетов выделено 6,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о том, что в Атырау и пригородных поселках строят одиннадцать школ.



