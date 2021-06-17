Очистку дна озера Маралды провели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поделился планами по открытию туристического сезона в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очистку дна озера Маралды и работы по благоустройству его прибрежной зоны провели в Щербактинском районе. Туристический сезон там планируется открыть через 10 дней. К развитию курорта в этом году приступил инвестор, рассчитывающий облагородить зону отдыха в течение трех лет. В Баянаульском районе в этом году планируется организация спортивных мероприятий, информационных туров, исторических экскурсий, а также экспедиции «Менің Отаным – Қазақстан!», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

Он также рассказал о развитии здравоохранения в области.

«В прошлом году было значительно укреплено ресурсное обеспечение сферы: приобретено кислородное оборудование, обновлен автопарк станции скорой помощи, построены и запущены инфекционный госпиталь, инсультный центр и отделение экстренной помощи первой горбольницы. Для усиления кадрового резерва павлодарского здравоохранения в этом году мы увеличили количество грантов акима области для обучения в медицинских вузах по программе резидентуры. С 47 до 124, то есть в 2,6 раза», - заключил аким.

Ранее аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал об оказании социальной помощи населению в регионе.