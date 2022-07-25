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    Очистить от мусора курорты и нацпарки поручил вице-премьер РК

    25 Июля 2022, 21:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных государственных органов по вопросам обеспечения надлежащего состояния мест отдыха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В течение этого года наблюдается многократный рост туристов в стране. В разрезе дестинаций, за 7 месяцев т.г. выросло число туристов в Бурабае почти в 2 раза, составив порядка 550 тыс. человек (в 2021 г. – 300 тыс. человек). Рост количества посетителей национальных парков Алматинского горного кластера на 50 % по итогам I полугодия. Также вдвое увеличилось количество туристов горного курорта «Шымбулак» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В связи с чем наблюдается увеличение нагрузки на инфраструктуру, особенно на предмет содержания курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау.

    В связи с этим, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердо-бытовых отходов с территории национальных парков и курортных зон с увеличением периодичности вывоза, а также установить дополнительные контейнера для сбора твердо-бытовых отходов.

    В целях оперативного реагирования по вопросам повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.

    Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу Алаколя в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности на акваториях с фактами гибели людей.

    Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Туризм Экология Боровое Ералы Тугжанов
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