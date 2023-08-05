Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Очищать русла и укреплять берега рек продолжают в Карагандинской области

    5 Августа 2023, 00:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается берегоукрепление, дноуглубление и очистка русел рек. Специалисты провели санацию рек протяженностью более 20 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Планомерная работа проходит с 2017 года в рамках Республиканской дорожной карты по снижению рисков паводковых угроз.

    В весенние периоды последних лет возникали проблемы в руслах основных паводкоопасных рек региона. Подъем уровня воды происходил из-за донных и иловых отложений и густой растительности.

    В настоящее время управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Дорожной карте на территории Бухар-Жырауского и Нуринского районов реализуется проект по санации реки Нуры вблизи Темиртау, сел Чкалово и Садовое, Тассуат и Майоровка. Общая протяженность – 19,02 км. Есть проекты, которые реализуются и вне Дорожной карты.

    Департамент по ЧС при участии руководства Бухар-Жырауского района и руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования проверил, как идут работы на участке от канала им. К. Сатпаева до моста на автомобильной дороге Кызылорда – Павлодар. Протяженность участка – 2,4 км.

    В 2022 году здесь частично выполнены работы по устройству защитной дамбы, сейчас проводятся работы по расчистке, дноуглублению и расширению русла реки Нуры.

    График работ соблюдается, отставаний нет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК
    Вода реки Урал в Атырау окрасилась в зеленый цвет
    Разлив нефтепродуктов обнаружили на территории Атырау
    Зеленые перспективы Казахстана: запущены форсайт исследования GreenTech
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области