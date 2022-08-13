Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае, двенадцатом по счету городе, подвели итоги республиканского фестиваля по подтягиванию на турнике Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедший Tartyl Fest начался с минуты молчания в память о погибшей в Костанайской области пятилетней девочке Мадине Ерланкызы, которую искали всей областью. В связи с трагедией были отменены концертная шоу-программа, также развлекательная часть соревнований.

Местом проведения очередного турнира выбрана городская площадь Сити-центр. Регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников проходили с 9:00 до 12:00. 276 человек зарегистрировались для участия в Tartyl Fest.

Возраст самого младшего участника на прошедшем Tartyl Fest составил 8 лет. А 66-летний житель Костаная зарегистрирован в качестве старшего участника турнира.

В ходе фестиваля житель Костаная побил новый рекорд по подтягиванию на турнике. 51-летний участник Андрей Антонян подтянулся 45 раз, побив рекорды предыдущих участников Tartyl Fest.

Таким образом, наибольшее количество подтягиваний составило 45. Также среди участников были и те, подтянувшиеся больше 35 раз.

Последний рекорд турнира принадлежал 32-летнему Дамиру Набиеву, который сделал 44 подтягивания в Актау.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место – Арсен Мукубаев – 15 лет, 54 кг – 33 раза

2 место – Əділ Тоқан – 17 лет, 53 кг – 28 раз

3 место – Темирхан Тайаныш – 17 лет, 51 кг – 26 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место – Иван Инкин – 16 лет, 58 кг - 33 раза

2 место – Амир Абдильдин – 16 лет, 57 кг - 28 раз

3 место – Адам Михальков – 15 лет, 58 кг - 22 раза.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место – Максим Крысенко – 17 лет, 76 кг – 22 (23) раза

2 место – Санжар Сабитов – 17 лет, 82 кг – 22 (20) раза

3 место – Николай Горелик – 17 лет, 76 кг – 21 раз

18-30 лет (до 65 кг):

1 место – Айбат Капанов – 19 лет, 52 кг – 40 раз

2 место – Ернар Тулегенов – 21 год, 64 кг – 34 раза

3 место – Сергей Макогон – 25 лет, 59 кг – 31 раз.

18-30 лет (65-80 кг):

1 место – Ерлан Дильдабеков – 22 года, 70 кг – 35 раз

2 место – Нурсултан Жакенов – 28 лет, 68 кг – 33 раза

3 место – Артур Вагнер – 21 год, 73 кг – 31 раз

18-30 лет (от 80 кг):

1 место – Виталий Косохатько – 25 лет, 81 кг – 30 раз

2 место – Сергей Руднев – 22 года, 82 кг – 29 раз

3 место – Владислав Тарасов – 28 лет, 88 кг – 25 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место – Андрей Антонянц – 51 год, 74 кг – 45 раз

2 место – Алибек Латипов – 32 года, 72 кг – 30 раз

3 место – Максутбек Саркеев – 30 лет, 75 кг – 29 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место – Азамат Жаксыбаев - 32 год, 83 кг – 27 раз

2 место – Сергей Карпенко – 50 лет, 81 кг – 26 (28) раз

3 место – Владимир Свидюк – 37 лет, 85 кг – 26 (25) раз

От 30 лет (От 90 кг):

1 место – Самат Турмаганбетов – 37 лет, 91 кг – 18 (20) раз

2 место – Николай Коваль – 31 год, 93 кг – 18 (18, 10) раз

3 место – Сергей Морозов – 40 лет, 91 кг – 18 (18, 9) раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ, ГДЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ:

Петропавловск – 15 августа

Кокшетау – 18 августа

Жезказган – 21 августа

Караганда – 24 августа

Павлодар – 27 августа

Семей – 30 августа

Усть-Каменогорск – 2 сентября

Нур-Султан – 6 сентября



