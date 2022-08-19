Очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в четырнадцатом по счету городе - в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проведения турнира выбрали городскую площадь Независимости. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев принял участие в официальном открытии мероприятия. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 273 человека.

Зрителей Tartyl Fest удивила пятилетняя девочка Валерия, а 80-летний житель города стал самым старшим участником. Юные 11 и 13-летние участники получили призовые места в категории до 18 лет.





Следом за Петропавловском высокие результаты зафиксированы и на фестивале в Кокшетау. Несколько участников подтянулись более 40 раз. Рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике принадлежит 51-летнему участнику Андрею Антоняну, подтянувшемуся 45 раз. Во время соревнований в Петропавловске один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest и тоже смог подтянуться 45 раз.

Победителями в Кокшетау стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Лукин Артем - 16 лет, 54 кг - 32 раза

2 место - Суров Роман - 11 лет, 35 кг - 28 (20) раз

3 место - Брімжан Темірлан - 13 лет, 52 кг - 28 (8) раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Лосеев Станислав - 16 лет, 60 кг - 33 раза

2 место - Каментаев Айкын - 17 лет, 61 кг - 28 (31) раз

3 место - Матюшков Никита - 16 лет, 65 кг - 28 (29) раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Байжиенова Кайрат - 17 лет, 72 кг - 26 раз

2 место - Пех Богдан - 16 лет, 80 кг - 23 (22) раза

3 место - Буторин Ярослав - 17 лет, 71 кг - 23 (15) раза

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Майоров Ерхан - 20 лет, 63 кг - 36 (37) раз

2 место - Жандельдинов Нариман - 24 года, 63 кг - 36 (30) раз

3 место - Атынтаев Куандык - 20 лет, 63 кг - 35 (38) раз.

18-30 лет (65-80 кг):

1 место - Абдрахманов Дамир - 21 год, 78 кг - 41 раз

2 место - Жанатай Нургали - 24 лет, 69 кг - 37 раз

3 место - Кожахметов Тимур - 19 лет, 68 кг - 33 раза

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Тельман Виктор - 21 год, 85 кг - 37 раз

2 место - Слободян Станислав - 19 лет, 93 кг - 29 раз

3 место - Гурьянов Владислав - 18 лет, 82 кг - 26 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Саурмилих Дмитрий - 31 год, 66 кг - 42 раза

2 место - Бегдашев Сабит - 31 год, 70 кг - 40 раз

3 место - Усанин Игорь - 46 лет, 66 кг - 39 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Жантасов Самат - 35 лет, 81 кг - 29 раз

2 место - Торчик Александр - 35 лет, 81 кг - 25 раз

3 место - Белов Владимир - 47 лет, 87 кг - 24 раза

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Жамалиев Арман - 33 года, 90 кг - 25 (23) раз

2 место - Пашкурлат Вадим - 35 лет, 92 кг - 25 (21) раз

3 место - Спиридонов Антон - 37 лет, 103 кг - 23 раза

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Известный казахстанский певец Гадилбек Жанай выступил на сцене для гостей вечера.





Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в 9 категориях) ожидает гранд-финал в Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Актуальный список городов, где пройдут следующие фестивали:

Жезказган - 21 августа

Караганда - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября







