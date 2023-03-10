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    Очередную нарколабораторию выявили в Алматинской области

    10 Марта 2023, 14:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступлений ДП Алматинской области совместно с участковыми инспекторами полиции УП Енбекшыказахского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории села Болек выявили лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «6 марта во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Карагандинской области. В ходе обыска на территории дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по признакам ст. 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    В настоящее время назначен ряд экспертиз для принятия процессуального решения.

    В полиции также отметили, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным лицом, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. После этого согласился и в конце декабря 2022 года прибыл на территорию Алматинской области. С января 2023 года поселился в селе Болек, где осуществлял свою незаконную деятельность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео Борьба с наркотиками
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